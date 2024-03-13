Утром глава региона Вячеслав Гладков пожаловался на очередную атаку дронов на Белгород. По словам губернатора, один БПЛА ударил по многоэтажному дому, в нескольких квартирах выбило окна, кровля и фасад здания повреждены, информирует «НБН».

Путинский чиновник добавил, что взрывная волна нанесла незначительные повреждения образовательным учреждениям, которые расположены возле многоэтажки. Он заверил, что в результате атаки никто не пострадал, а еще один дрон якобы упал в реку.

В то же время Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов пишет, что второй БПЛА в областном центре атаковал региональное управление ФСБ РФ. В Сети показали фотографию прилета.

Фото — t.me/astrapress

Напомним, что вчера, 12 марта, беспилотник в Белгороде ударил по зданию администрации. Местные Telegram-каналы опубликовали кадры разрушений в результате атаки дрона.