Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» пишет, что Москва «оголяет» фронт, забирая у оккупантов системы ПВО. Этими установками руководство страны-агрессора намерено усилить защиту крупных НПЗ и логистики нефтепродуктов, информирует «НБН».

Источник в Генеральном штабе РФ рассказал, что брать дополнительные комплексы противовоздушной обороны для охраны предприятий негде, поэтому несколько дивизионов ПВО забрали с фронта.

Пропагандисты возмущены тем, что командование «второй армии мира» вынуждено рисковать жизнями оккупантов под огнем ВСУ, чтобы Российская Федерация продолжила продажу «черного золота» недружественному Западу, предоставляющему Украине военную помощь.

Напомним, в ISW сообщили о последствиях масштабных ударов БПЛА по энергетическим и военным объектам в стране-агрессоре.