В эфире телеканала «Мы – Украина» Гетьман сообщил, что сейчас российские захватчики не усиливают свои резервы на поле боя в Украине, поскольку около 100 000 мобилизованных заканчивают «курс молодого бойца», информирует «НБН».

По словам эксперта, после окончания военной подготовки и «переизбрания» кремлевского диктатора на пост президента страны-агрессора новобранцев начнут отправлять на фронт.

При этом ветеран российско-украинской войны убежден, что такое количество мобилизованных, которым командование ВС РФ намерено усилить свои подразделения на поле боя, вряд ли поможет армии Путина добиться прорыва.

Ранее аналитики ISW проанализировали оккупацию Авдеевки Донецкой области российскими войсками. Американские эксперты рассказали, какой тактический ход позволил «второй армии мира» захватить город.