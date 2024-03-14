Военные объекты и энергетическая инфраструктура страны-агрессора регулярно подвергается атакам беспилотников. Несмотря на то, что оборонное ведомство РФ регулярно отчитывается о «ликвидации всех целей», росСМИ сообщают о прилетах по НПЗ и аэродромах, информирует «НБН».

Аналитики ISW в своем отчете пишут, что с начала этого года «украинские субъекты» регулярно при помощи БПЛА били по нескольким крупнейшим в Российской Федерации нефтеперерабатывающим заводам.

Эксперты обратили внимание на материал издания «Коммерсант», которое в прошлом месяце сообщило о сокращении объемов производства НПЗ РФ в январе на 4% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Пропагандисты связывают это с возросшим количеством атак беспилотников на такие предприятия.

В Институте изучения войны отмечают, что подобные заявления росСМИ свидетельствуют о том, что Украина, нацеливаясь несколькими относительно недорогими БПЛА на важные объекты РФ, способна оказать асимметричное воздействие на военную и энергетическую инфраструктуру государства-террориста.

Напомним, в ночь на 13 марта, как пишут СМИ, СБУ атаковала дронами три крупнейших российских НПЗ.