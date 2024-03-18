Спикер оперативного командования «Юг» рассказала, что почти четыре недели россияне не выводят свои корабли в Черное море, опасаясь удара украинских морских дронов. Однако это не означает, что для нашей страны нет угрозы ракетного удара, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Апостроф».

Начальница пресс-центра сообщила, что оккупанты держат 9 ракетоносителей в бухте Новороссийска Краснодарского края, общий залп которых составляет около полсотни «Калибров». По словам Гуменюк, захватчики готовы к нанесению удара этим оружием, поэтому в Генштабе ВСУ оценивает угрозу атак крылатыми ракетами с моря как высокую.

Спикер ОК «Юг» отметила, что армия Путина может начать обстрелы «Калибрами» прямо из бухты Новороссийска, не выводя корабли в море, несмотря на то, что такой шаг является крайне опасным для самого врага.

Ранее глава пресс-центра сообщила, с чем связана пауза в массированных ракетных атаках войск РФ на Украину.