Представитель военной разведки Украины в эфире национального телемарафона заявил, что все больше жителей РФ ощущают на себе последствия развязанной кремлевским диктатором Владимиром Путиным войны.

Юсов обратил внимание на то, что президент-агрессор принес боевые действия не только на территорию нашей страны, но и своей, информирует «НБН».

Спикер ГУР МОУ отметил, что дроновые атаки на промышленные, военные предприятия и НПЗ в РФ, рейд российских добровольцев в Белгородскую и Курскую области, поток «демилитаризированных» захватчиков будут иметь последствия для режима Путина.

Пресс-секретарь добавил, что все эти события влияют на жителей государства-террориста, у них накапливается усталость от действий Кремля, что в будущем будет иметь продолжение.

Напомним, что Путин «победил» на президентских выборах в РФ с 87% голосов. Аналитики ISW объяснили, что стоит за рекордной «поддержкой» лидера россиян.