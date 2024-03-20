Агенты «Атеш», которые следят за врагом во временно захваченном Геническе, рассказали, что российские «освободители» ходят по городу без шевронов, а некоторые специально надевают гражданскую одежду, информирует «НБН».

В военном движении объяснили, что бойцы «второй армии мира» таким способом пытаются лишить местных возможности идентифицировать их как военных. Такие меры оккупантов обусловлены ростом активности партизанского движения в Геническе, они опасаются возмездия подполья.

В «Атеш» заверили, что знают все о российских захватчиках и продолжают их «демилитаризацию».

Как сообщалось, российским «освободителям» запретили общаться с местным населением во временно захваченных украинских регионах. В ЦНС объяснили, с чем связаны соответствующие инструкции для личного состава путинских войск.