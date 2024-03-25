На территории города Одесса сегодня во второй половине дня, двадцать пятого марта, во время воздушной тревоги прогремели несколько взрывов, о чем пишет «НБН» со ссылкой на информацию главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Дословно из заявления чиновника:

Одесса, Одесский район, всем находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! Это очень важно! Враг атакует ракетами.

Немного позже Кипер добавил, что по состоянию на текущий момент известно о трех пострадавших женщинах, которые получили не тяжелые ранения. Также есть повреждения гражданской инфраструктуры. Работу осуществляют все соответствующие службы.

В это же время местные паблики сообщали о нескольких взрывах в городе.

Напомним, ранее мы уже писали о массированном ракетном обстреле Одессы, в результате чего погибли множество мирных граждан.