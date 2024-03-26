Пресс-секретарь в эфире национального телемарафона заявила, что в ходе вчерашней атаки на Одессу войска страны-агрессора использовали тактику двойного удара, которую они применяют не впервые, информирует «НБН».

Она сообщила, что «вторая армия мира» запустила по областному центру одну ракету. Через несколько минут с учетом прибытия оперативных спецслужб на место обстрела, оккупанты наносят удар второй ракетой.

По словам спикера оперативного командования «Юг», российские «освободители» применяют такую тактику в ответ на отсутствие преимуществ у путинских войск вдоль линии боевого столкновения. Здесь ВС РФ постоянно устраивают террор и пытаются бить в более глубокие тылы.

Напомним, что 25 марта помимо Одессы «вторая армия мира» обстреляла баллистикой Киев. В ОК «Юг» рассказали о скорости полета противокорабельных ракет «Циркон», которыми россияне вчера ударили по столице.