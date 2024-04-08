Глава Минэнерго заявил, что недавние массированные удары войск Российской Федерации по украинской энергетической системе принесли намного больше ущерба, чем масштабные обстрелы соответствующей инфраструктуры зимой 2022-2023 годов.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на британское издание The Guardian.

По словам министра, до 80% тепловой генерации, более половины гидрогенерации и большое количество подстанций страны подверглись атакам путинских оккупационных сил. Геращенко уточнил, что последние обстрелы энергетических объектов Украины – самый большой удар по энергосистеме с начала полномасштабной войны.

Чиновник отметил, что масштабы этих обстрелов и их последствия намного больше, чем предыдущих атак «второй армии мира» на украинскую энергетику зимой в 2022-2023 годах. Страна-агрессор модифицировала оружие, кроме того, большой урон инфраструктуре наносят удары ракетами и «Шахедами».

Напомним, британское издание Financial Times рассказало о новой тактике атак оккупантов на энергосистему Украины.