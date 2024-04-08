Британское издание Financial Times заявило, что «вторая армия мира» изменила тактику нанесения ударов по украинской энергетической инфраструктуре, информирует «НБН».

Ранее россияне проводили массированные атаки, однако сейчас они сосредоточились на обстрелах высокоточными ракетами по электростанциям в менее защищенных регионах. Журналисты пишут, что некоторые из них, возможно, до следующего сезона холодов восстановить не удастся.

СМИ, ссылаясь на заявления Киева, отмечает, что ущерб от массированных ударов ВС РФ по энергетике не такой масштабный, однако хуже, чем во время зим в предыдущие два года.

В период с 22 по 29 марта захватчики обстреляли две ГЭС и семь ТЕС, при этом они не трогали энергетическую инфраструктуру столицы, поскольку ПВО Киева одна из лучших в стране. По данным журналистов, некоторые из станций, в частности вблизи границы РФ на Харьковщине, были полностью разрушены.

Ранее глава Минэнерго объяснил, почему путинские войска вернулись к атакам на энергетическую инфраструктуру нашей страны.