В «Атеш», ссылаясь на полученную информацию от своих агентов, сообщили, что в районе Джанкоя российские «освободители» разместили свои танки, установки противовоздушной обороны и другую боевую технику на территории одного из сельскохозяйственных предприятий, пишет «НБН».
Партизаны показали соответствующие фотографии и объяснили, что в Крыму российские захватчики прикрывают свою технику гражданскими объектами, чтобы уберечь ее от ракетных обстрелов со стороны Сил обороны Украины, умышленно подставляя мирное население под удар.
Спасти свою военную технику от атак Вооруженных сил Украины бойцы «второй армии мира» пытаются и на фронте за счет кустарной «модернизации». Офицер рассказал, какое «ноу-хау» россияне придумали для «защиты» танков от обстрелов защитников FPV-дронами в Донецкой области.
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