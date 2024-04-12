В «Атеш», ссылаясь на полученную информацию от своих агентов, сообщили, что в районе Джанкоя российские «освободители» разместили свои танки, установки противовоздушной обороны и другую боевую технику на территории одного из сельскохозяйственных предприятий, пишет «НБН».

Партизаны показали соответствующие фотографии и объяснили, что в Крыму российские захватчики прикрывают свою технику гражданскими объектами, чтобы уберечь ее от ракетных обстрелов со стороны Сил обороны Украины, умышленно подставляя мирное население под удар.

Фото – t.me/s/atesh_ua

Фото – t.me/s/atesh_ua

Спасти свою военную технику от атак Вооруженных сил Украины бойцы «второй армии мира» пытаются и на фронте за счет кустарной «модернизации». Офицер рассказал, какое «ноу-хау» россияне придумали для «защиты» танков от обстрелов защитников FPV-дронами в Донецкой области.