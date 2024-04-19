Российское пропагандистское издание в четверг, 18 апреля, сообщило, что в Екатеринбурге простились с бригадным командиром путинских войск Павлом Кропотовым. Как пишет СМИ, офицер погиб в результате обстрела Луганска британскими ракетами, информирует «НБН».

Фото — t.me/a_shtirlitz

Псевдожурналисты отметили, что командир 59-й гвардейской бригады «второй армии мира» не единожды попадал под обстрел на фронте в Украине и получал ранения. Также «герой», помимо участия в так называемой «спецоперации», в 2015-2016 годах воевал в Сирии.

Полковник ВСУ, журналист Анатолий «Штирлиц» Штефан в своем Telegram-канале подтвердил, что Силы обороны Украины отправили Кропотова на «концерт Кобзона» 13 апреля, в ходе ракетной атаки на штаб российских войск в Луганске.

Ранее британский телеканал рассказал, как обстрел командной базы сухопутных войск захватчиков в Луганске повлияет на путинскую оккупационную армию.