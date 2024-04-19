В аналитическом материале ISW отмечается, что перед новым наступлением «второй армии мира» в Украине РФ активизировала усилия по набору россиян в вооруженные силы, информирует «НБН».

Эксперты обратили внимание на то, что российское руководство активизировалось в вопросе криптомобилизации – массовой вербовке граждан в войска без объявления всеобщей мобилизации.

Благодаря этим мероприятиям Кремль может ежемесячно пополнять ВС РФ на 30 000 человек. Такими темпами до конца года власти страны-агрессора пополнят армию Путина до 300 000 бойцов.

Кроме того, как сообщало агентство Bloomberg, российские власти увеличили одноразовую выплату при подписании контракта с оборонным ведомством РФ на 40%, что составляет около 5000 долларов.

Американские аналитики пишут, что криптомобилизация позволяет оккупантам компенсировать потери на фронте в Украине. Однако, если до начала наступления путинских войск Кремль все же сможет набрать больше живой силы, эти люди будут недостаточно обучены и не будут эффективными на поле боя.

В ISW констатировали, что РФ вряд ли сможет создать большие боеспособные резервы перед летним наступлением захватчиков.

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов указал на цель нового масштабного наступления россиян.