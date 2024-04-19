Президент в своем Telegram-канале сообщил, что в Днепре продолжается спасательная операция. В результате вражеского обстрела разрушены несколько этажей жилого дома, под завалами могут находиться люди, также поврежден вокзал, информирует «НБН».

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский уточнил, что сегодня на Днепропетровщине также оказались под ударом Кривой Рог и Синельниково. По словам украинского лидера, есть погибшие и раненые, пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official

В очередной раз гарант призвал Запад предоставить нашей стране комплексы противовоздушной обороны, подчеркнув, что эти установки должны находиться не на складах, а в городах и общинах, которые страдают от российского террора.

Глава государства подчеркнул, что каждая ракета и каждый дрон, которые захватчики выпускают по Украине, должны сбиваться, и у партнеров есть для этого дополнительные возможности.

Как сообщил начальник ОВА Сергей Лысак, на данный момент в Днепре известно о 2 погибших и 15 раненых. Позже в эфире национального телемарафона чиновник отметил, что в результате атаки ВС РФ на область погибли 8 человек, среди которых 2 детей, пострадали 25 человек.

Напомним, вчера в Чернигове завершилась поисково-спасательная операция после трех ракетных ударов оккупантов 17 апреля. Глава ОВА Вячеслав Чаус сообщил окончательные данные о погибших и пострадавших в результате обстрела.