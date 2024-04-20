О том, что Винницкой специализированной прокуратурой сектора обороны Южного региона инициировано осуществление процессуального руководства в уголовном производстве, в соответствии с фактами посягательства на жизни сотрудников правоохранительных структур, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Офиса Генерального прокурора Украины.

На данный момент, следственная группа закончила осмотр места инцидента, изъяв ряд вещественных доказательств, и одновременно завершив серию неотложных действий.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули — прямо сейчас проверяется вероятное участие в совершении данного преступления двух военнослужащих (по некоторым данным, расстрел совершили отец и сын).

Кроме того, в Сети появилось видео, зафиксированное нагрудной камерой одного из полицейских, с которым можно ознакомиться ниже:

Ранее мы писали о том, как глава МВД Клименко отреагировал на расстрел правоохранителей.