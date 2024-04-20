О том, кем и как в Донецке был убит Рассел «Техас» Бентли, похищенный россиянами еще 8 апреля, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Медиазоны».

Поначалу убийство этого американца подтвердил председатель Общественной палаты так называемой «ДНР» Александр Кофман, который получил соответствующую информацию от жены «Техаса», сообщившей — анализ ДНК останков показал совпадение с биоматериалом Бентли. Кроме того, идентичные сведения озвучила непосредственная начальница Рассела — главред RT Маргарита Симоньян.

В частности, исходя из слов супруги Бентли, Людмилы, ее муж был похищен вояками 5-й танковой бригады российско-оккупационных войск на территории Петровского района Донецка: американца схватили, пока он делал снимки последствий якобы украинского удара по воинской части. По некоторой информации, россияне Бентли приняли за шпиона, и перед убийством осуществили в его отношении определенные насильственные «мероприятия», и это были не только пытки.

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