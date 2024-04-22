В интервью ВВС генерал-лейтенант отметил, что в любой стране мира война всегда давала «безумное» технологическое, индустриальное и другое развитие, несмотря на затраты и разрушения. Так происходит и с Украиной, и с государством-террористом.

По словам военачальника, в начале полномасштабного вторжения РФ никто не мог подумать, что на фронте будут работать десятки тысяч БПЛА, информирует «НБН».

Главный разведчик Украины отметил, что за период полномасштабной войны оснащение пехоты армии Путина стало лучше, однако ухудшилось качество техники врага. У российских захватчиков мало новой техники, поэтому они берут ее со складов долговременного хранения, реставрируют, ремонтируют и используют на поле боя.

Начальник ГУР МОУ добавил, что в 2022 году в боевых действиях со стороны РФ участвовали контрактники с опытом, настоящие профессионалы, однако сейчас оккупантам приходится воевать мобилизованными.

Ранее генерал спрогнозировал сроки масштабного наступления путинских войск, указав на его ключевую цель.