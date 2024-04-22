Российский Tеlegram-канал «Кремлевская табакерка» пишет, что оккупанты активно используют авиационные бомбы для ударов по позициям ВСУ, после чего на их захват выдвигаются малые штурмовые группы. Однако такая тактика россиян сопровождается большими потерями живой силы РФ, поскольку для атак они применяют минимальное количество танков и бронетехники, информирует «НБН».

Так происходит по двум причинам: во-первых, Силы обороны мешают прорыву врага, нанося удары по его техники с помощью беспилотников, в частности, FPV-дронов. Во-вторых, в стране-агрессоре на складах существенно сокращаются запасы советской бронетехники.

Tеlegram-канал утверждает, что сейчас РФ отправит на фронт в Украину БТРы, которые забрала из Карабаха, однако для путинских войск это не изменит ситуацию, так как россияне не могут запустить производство новой бронетехники.

Поскольку у оккупантов нет бронетехники даже для эвакуации, они теряют множество живой силы. Москва пытается найти БМП и БТР за рубежом, однако усилия не приносят результата. Путину о соответствующей проблеме якобы не докладывают.

Напомним, агенты «Атеш» показали, как ВС РФ в Крыму пытаются уберечь свою технику и системы ПВО от ударов Сил обороны Украины.