Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в «правительстве» Крыма, сообщил, что Аксенов обратился в РФ с призывом перебросить из Москвы и Московской области на полуостров системы ПВО, информирует «НБН».

Гауляйтера Крыма заставила волноваться новость о решении США предоставить Украине новую военную помощь. Оккупанты на полуострове заявили ставленнику Кремля, что они не могут гарантировать защиту стратегических объектов от ударов ВСУ, поэтому Аксенов решил просить дополнительные средства ПВО, которых много в столице РФ и Московской области.

Московский мэр Сергей Собянин отреагировал на просьбу «главы» Крыма относительно отправки части систем ПВО из столицы, назвав Аксенова в одном из личных разговоров «идиотом».

Ранее партизаны «Атеш» показали, как захватчики в Крыму пытаются уберечь свою технику и установки противовоздушной обороны от ударов ВСУ.