Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» пишет, что несколько дней назад в районе поселка Очеретино Донецкой области в результате friendly fire погибли почти десять «освободителей», информирует «НБН».

Сообщается, что группа захватчиков расстреляла своих сослуживцев, заподозрив, что это диверсанты. Оккупанты приняли военных ВС РФ с паспортами страны-агрессора за бойцов Русского добровольческого корпуса. Оказалось, что ликвидированные «освободители» – такие же путинские солдаты.

Товарищи расстрелянных захватчиков, узнав об инциденте, открыли огонь из минометов по месту убийства, «отминусовав» еще троих оккупантов. В результате конфликта на «концерт Кобзона» всего отправилось 9 бойцов армии Путина.

Как сообщалось, в ночь на 24 апреля под Мариуполем был нанесен удар по офицерскому составу «второй армии мира». Советник городского главы Петр Андрющенко сообщил потери врага.