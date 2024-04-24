Источник в ГУР МОУ рассказал «24 каналу» детали ареста заместителя Шойгу. По словам собеседника журналистов, чиновника задержали из-за того, что украинская разведка получила доступ к его служебным документам и конфиденциальной информации РФ, информирует «НБН».

Иванов стал «проводником» Главного управления разведки Министерства обороны Украины к секретной информации врага в ходе кибератаки спецслужбы в марте этого года, несмотря на попытки россиян обезопасить соответствующие серверы.

Источник отметил, что, когда в «более широких кругах» стало известно о доступе ГУР к конфиденциальным данным страны-агрессора, против заместителя главы МО РФ начали расследование по подозрению в коррупции.

Как сообщалось, СМИ рассказали, что Иванова арестовали по подозрению в государственной измене, объяснив, почему Кремль публично не заявляет об этом.