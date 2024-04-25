Представитель Воздушных сил ВСУ не исключает, что ВС РФ могут попытаться атаковать нашу страну ракетами и БПЛА накануне поступления американской помощи. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, информирует «НБН».

По словам майора, о вероятности нанесения массированного удара предупреждают международные организации, аналитики ISW, поэтому угроза террора со стороны страны-агрессора существует.

Евлаш подчеркнул, что украинцы должны быть готовыми к любым действиям российских оккупантов, назвав их коварным врагом.

Спикер Воздушных сил Украины отметил, что ночь прошла без масштабных атак армии Путина на страну, однако утром «вторая армия мира» обстреляла Смелу Черкасской области. Майор сообщил о последствиях удара, рассказав, какую ракету российские захватчики использовали для удара по городу.