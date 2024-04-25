Пресс-служба Сумской ОВА в Telegram-канале сообщила, что сегодня войска Российской Федерации в очередной раз атаковали областной центр, выпустив по городу корректируемую авиационную бомбу.

В ведомстве заявили, что армия Путина ударила КАБом по инфраструктуре Сум, информирует «НБН».

В областной военной администрации рассказали, что последствия обстрела уточняются, на месте удара работают все необходимые службы.

Отметим, что около 14:00 на Сумщине объявили тревогу – Воздушные силы Украины сообщали об активности тактической авиации войск Российской Федерации на территории Белгородской и Курской областей. Позже в ВС ВСУ заявили, что в направлении города летит цель.

Напомним, утром 25 апреля путинские оккупационные силы обстреляли город Смела Черкасской области. Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сообщил, чем ВС РФ ударили по населенному пункту и рассказал о последствиях атаки.