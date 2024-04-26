О том, что Су-57 — слишком «драгоценный» тип авиации для российско-оккупационной армии, и потому захватчики соответствующе осуществляют рискованные полеты этого истребителя, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Воздушных Сил ВСУ майором Ильей Евлашем в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Евлаша, Су-57 оккупанты изредка используют, активно стремясь удерживать данный истребитель на большой дистанции, так как опасаются поражения силами и средствами ПВО Украины. Причина такой вражеской боязни в том, что «инновационный» истребитель довольно дорогая и своеобразная «погремушка» для россиян, которую, естественно, следует максимально беречь.

Спикер Воздушных Сил добавил — в период проведения недавней комбинированной атаки на Украину (11 апреля), путинская армия выпустила не менее 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-50/69, носителем которых является именно Су-57.

Ранее мы писали о том, как Евлаш пояснял отсутствие ночных атак оккупантов «Шахедами» на Украину в последние дни.