Российский Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в Министерстве обороны и Генеральном штабе страны-агрессора, заявил, что целью ракетного удара по Крыму 30 апреля были системы ПВО РФ.

Сообщается, что захватчики понесли потери в Джанкое и Симферополе, информирует «НБН».

На военном аэродроме в Джанкое ракеты «отминусовали» два ЗРК С-300, был поврежден разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор». «Грузом 200» стали 3 оккупантов, 7 получили ранения.

Вблизи Симферополя армия Путина потеряла зенитный ракетный комплекс С-300, 2 захватчиков были ранены, 1 «освободитель» ликвидирован.

Напомним, в ночь на 30 апреля в Крыму прогремела серия мощных взрывов. Россияне пожаловались на атаку баллистическими ракетами ATACMS, рассказав о работе противовоздушной обороны оккупантов.