В интервью британскому изданию The Times генерал подтвердил, что у Москвы есть план захвата Сум и Харькова, однако неизвестно, насколько серьезны намерения врага и попытается ли он их реализовать при наличии сил, которыми он располагает.

Военачальник напомнил что, главная цель Кремля остается неизменной – уничтожение украинской нации, информирует «НБН».

Павлюк отметил, что сейчас российские войска сконцентрировались на полном захвате Донецкой и Луганской областей. Кроме того, как отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ, ВС РФ рассчитывают в этом году полностью оккупировать Запорожскую область, если им удастся взять под контроль восточные регионы нашей страны.

Ранее в Институте изучения войны оценили угрозу для Сум и Харькова. Также аналитики ISW рассказали о трех попытках Москвы дестабилизировать ситуацию в Украине.