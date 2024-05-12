О том, что этой воскресной ночью, после 2 часов 30 минут, на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), вследствие падения «сбитого» дрона-камикадзе, прозвучал «хлопок» и возникло возгорание, пишет «НБН», ссылаясь на объяснение местного губернатора Андрея Бочарова, размещенное в Telegram-канале российского пропагандистского агентства «РИА-Новости».

По словам Бочарова, жертв не зафиксировано, а пожар — вовремя ликвидирован. Однако, в российском информационном ресурсе SHOT сообщили несколько другие сведения — серия громких взрывов прогремела в окрестностях НПЗ, расположенного в Красноармейском районе Волгограда, после характерного звука полета дрона-камикадзе.

Следует отметить, что российские власти заявляли по подавлении «вражеских» беспилотников средствами РЭБ, но, в итоге, удар дроном оказался весьма эффективен.

Ранее мы писали о том, что британская разведка раскрывала причины частого «схождения» авиабомб над территорией РФ.