О том, что решение, касающееся мобилизации отдельно взятого осужденного, напрямую станет зависеть не столько от его личных пожеланий, но также от состава совершенного преступления/заключения военно-врачебной комиссии/постановления суда, включая готовность командира взять такую особу на службу в подконтрольное подразделение, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера оборонного ведомства Дмитрия Лазуткина, прозвучавшее в эфире официального YouTube-канала Минобороны Украины.
В частности, никогда не возьмут в ряды Сил Обороны тех осужденных, кто «отличился» совершением:
- преступлений против основ нацбезопасности своей страны;
- умышленных убийств двух/более людей, идентичными злодеяниями с особой жестокостью, и/или соединенными с изнасилованиями/сексуальным насилием;
- преступлений против «гендерной» свободы/неприкосновенности личности;
- преступлений, связанных с терроризмом;
- нарушением ПДД (правил дорожного движения) в состоянии любого вида опьянений, если они повлекли смерть нескольких людей;
- убийств/покушений на убийство правоохранителя/военнослужащего;
- особо тяжких коррупционных преступлений.
Ранее мы писали о том, что в Раде приняли законопроект, существенно повышающий размер штрафов для граждан, уклоняющихся от мобилизации.
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