О том, что решение, касающееся мобилизации отдельно взятого осужденного, напрямую станет зависеть не столько от его личных пожеланий, но также от состава совершенного преступления/заключения военно-врачебной комиссии/постановления суда, включая готовность командира взять такую особу на службу в подконтрольное подразделение, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера оборонного ведомства Дмитрия Лазуткина, прозвучавшее в эфире официального YouTube-канала Минобороны Украины.

В частности, никогда не возьмут в ряды Сил Обороны тех осужденных, кто «отличился» совершением:

преступлений против основ нацбезопасности своей страны;

умышленных убийств двух/более людей, идентичными злодеяниями с особой жестокостью, и/или соединенными с изнасилованиями/сексуальным насилием;

преступлений против «гендерной» свободы/неприкосновенности личности;

преступлений, связанных с терроризмом;

нарушением ПДД (правил дорожного движения) в состоянии любого вида опьянений, если они повлекли смерть нескольких людей;

убийств/покушений на убийство правоохранителя/военнослужащего;

особо тяжких коррупционных преступлений.

Ранее мы писали о том, что в Раде приняли законопроект, существенно повышающий размер штрафов для граждан, уклоняющихся от мобилизации.