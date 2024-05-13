В эфире «Украинского Радио Харькова» Тимошко заявил, что Волчанск за трое последних суток пострадал так, как не страдал с начала российского вторжения в 2022 году. ВС РФ используют большое количество КАБов для обстрелов города, информирует «НБН».

По словам начальника полиции Харьковщины, авиационные бомбы весом в 250 и 500 килограмм сносят многоэтажные здания, превращая Волчанск в Бахмут или Марьинку. Целью для врага являются не только бойцы ВСУ, но и спасатели с правоохранителями, поэтому для эвакуации гражданских используют бронемашины.

Тимошко отметил, что «вторая армия мира» применяет в Волчанске традиционную тактику «выжженной земли»: сначала накрывают артиллерийским огнем, потом сбрасывают авиационные бомбы и заходят на территорию. По этой причине любой человек, который не покинет город, пострадает от вражеского удара.

Ранее в городской военной администрации рассказали, когда будет эвакуировано все население Волчанска.