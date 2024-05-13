Российский Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на источники, заявил, что в результате удара БПЛА по НПЗ «Первый завод» в Калужской области государства-террориста, произошла утечка нефти, информирует «НБН».

Сообщается, что один из дронов попал в нефтеперерабатывающее оборудование предприятия, также загорелись три цистерны с топливом. Кроме того, в результате пожара был поврежден нефтепровод, что обернулось утечкой 5 тонн «черного золота».

Отметим, что в Сети распространились кадры пожара на территории НПЗ. В то же время глава региона подтвердил возгорание, однако не сообщил, на каком объекте. Ранее этот нефтеперерабатывающий завод дроны атаковали 15 марта.

Напомним, что в ночь на 13 мая под ударом беспилотников оказались нефтебаза и электроподстанции на территории государства-террориста. СМИ сообщили подробности атаки, за которой стоит СБУ.