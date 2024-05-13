Сегодня утром на юге Крыма на горе Ай-Петри прогремели взрывы. Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что под ударом оказался военный объект российских захватчиков – база ПВО, информирует «НБН».

В результате ракетного обстрела были ликвидированы командир в/ч 85683 Александр Кулаков и еще один «освободитель». Также есть «трехсотые» оккупанты, пока нет информации об их количестве.

Telegram-канал напомнил, что на горе Ай-Петри расположены Радары Южного берега – самый известный военный объект Большой Ялты. До захвата полуострова армией Путина там был расположен радиочастотный батальон ВСУ и базировались комплексы 36ДС-6, «Граница-М», «Алтай» и «Оборона».

После оккупации Крыма враг сформировал там подразделение 3-го радиочастотного полка Воздушно-космических сил армии России. Радиолокационного оборудования на Ай-Петри хватало «освободителям» для контроля неба над полуостровом и моря вокруг него.

Напомним, что «бавовна» сегодня посетила и оккупированную Луганщину – в Сорокино был нанесен ракетный удар по складу БК «второй армии мира».