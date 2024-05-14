В аналитическом материале ISW отмечается, что на Харьковщине 13 мая ВС РФ продолжили тактически значимые наступления на север и северо-восток от областного центра. При этом эксперты за сутки не зафиксировали подтверждений переправки оккупантов на южный берег реки Волча в Волчанске или в окрестностях города, информирует «НБН».

Днем ранее армия Путина ударила по мостам через реку к западу и востоку от Волчанска, а накануне начала бить по переправах через реку и атаковать логистические маршруты в городе.

Аналитики не могут объяснить, почему россияне нацелились именно на мосты, которые необходимы для перехода через водный поток и обеспечения стабильной логистики.

Американские эксперты допускают, что целью наступления «второй армии мира» на Харьковщине не является продвижение вглубь региона, на что указывают перечисленные факторы. По всей видимости, ВС РФ пытаются создать на территории области буферную зону.

Отметим, что в новом интервью западному СМИ начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов допустил, что российские захватчики могут начать наступление в направлении Сум.