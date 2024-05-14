Главный разведчик Украины в эфире национального телемарафона подтвердил, что ВС РФ планируют наступление на Сумскую область и сейчас держат небольшие группировки войск в районе Суджи Курской области, информирует «НБН».

По словам генерала, российские захватчики давно планировали соответствующую операцию, однако пока они не могут начать наступление на Сумщину из-за проблем в Харьковской области.

Военачальник рассказал, что на Харьковщине продолжается активная фаза приграничной операции РФ, однако ВСУ уже заблокировали врага на рубежах, на которые он смог зайти.

Буданов подчеркнул, что ситуация в регионе не является катастрофической, у оккупантов нет значительных успехов, поэтому украинцам не стоит паниковать. Начальник ГУР отметил, что главная цель этой операции россиян – создать хаос и оттянуть силы ВСУ с Восточного направления, однако захватчикам это не удалось.

Напомним, в ISW казали на приоритет наступления «второй армии мира» в Харьковской области.