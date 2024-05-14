Генерал в эфире национального телемарафона опроверг сообщения о намерении россиян создать в Харьковской области «буферную зону для защиты Белгорода». По словам Буданова, таким образом Москва объясняет своим гражданам действия путинских оккупационных войск в регионе, информирует «НБН».

Начальник ГУР МОУ обратил внимание на то, что захватчики активизировали наступление на двух отдельных направлениях, между которыми нет никакой сплошной полосы, чтобы создать буферную зону. Кроме того, наступление армии Путина в приграничье Украины никак не помогло Белгороду.

По словам военачальника, реальная цель наступления ВС РФ в Харьковской области – посеять панику и хаос внутри страны, а также отвлечь силы и средства защитников.

Также глава ГУР МОУ объяснил, почему российские войска не начали наступление на Сумскую область.