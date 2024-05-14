Около 16:20 в своем Telegram-канале начальник ОВА написал, что российские оккупационные войска нанесли несколько ударов по Харькову, в частности обстреляли жилую застройку в центре города.

Позже стало известно, что было попадание в 12-этажку и прилежащую территорию. По словам чиновника, также повреждены минимум 10 гаражей, информирует «НБН».

Синегубов сообщил, что в результате атаки войск Российской Федерации на Харьков пострадали 17 человек, из них 2 детей. 6 человек госпитализировали.

Напомним, что сегодня утром областной центр также оказался под ударом армии Путина. «Вторая армия мира» выпустила по Киевскому району Харькова две авиационные бомбы. Синегубов и мэр Игорь Терехов сообщили о разрушениях и пострадавших в результате обстрела.