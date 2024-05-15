В интервью изданию «Телеграф» представитель оборонного ведомства сообщил, что в 2024 году содержание одного военнослужащего обходится украинскому бюджету примерно в 1,2 миллиона гривен.

Чиновник уточнил, что в эту сумму не входят затраты на оружие для бойца, информирует «НБН».

Клименков рассказал, что, например, питание одного военного в день в среднем обходится в около 114 гривен, минимальная стоимость комплекса составляет 104 гривны, максимальная – 125 гривен.

Заместитель главы Минобороны объяснил, что расходы на защитников зависят от рода войск, особенности эксплуатации снаряжения и сезона. Чиновник уточнил, что какие-то позиции бойцы получают несколько раз в год, а какие-то – раз в несколько лет. Кроме того, вещи, которые государство выдает в ВСУ, могут быть индивидуальными и групповыми.

Напомним, в оборонном ведомстве рассказали, могут ли уже мобилизованные украинцы рассчитывать на добровольный рекрутинг.