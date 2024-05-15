Telegram-канал «Крымский ветер» опубликовал видео прилета по аэродрому «Бельбек» российских оккупантов под Севастополем. Как пишут СМИ, удар был нанесен баллистической ракетой ATACMS.

Также Telegram-канал показал фотографии уничтоженной техники, которая, как сообщается, якобы была «отминусована» на этой авиабазе, информирует «НБН».

Фото — t.me/Crimeanwind

Фото — t.me/Crimeanwind

Фото — t.me/Crimeanwind

Судя по кадрам с места прилета, в результате атаки были «демилитаризирована» радиолокационная система 92Н6Е, которая входит в состав комплекса С-400. На заднем плане заметна установка С-300.

Местные паблики также сообщают, что ночью на аэродроме был уничтожен истребитель МиГ-31 и повреждены 3 истребителя Су-27. Помимо этого, удар по «Бельбеку» ликвидировал десятки оккупантов.

Напомним, в «Атеш» заявили об ударе по объектам армии Путина в Джанкое 13 мая.