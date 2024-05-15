О том, что в соответствии с данными, которые предоставил Генштаб ВСУ, на Харьковском направлении на протяжении последних суток врагом не проводилось никаких активных действий — оккупанты лишь пытаются закрепиться на достигнутых плацдармах, осуществляя перегруппировку «живой силы», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале Центра противодействия дезинформации.

Как стало известно, сейчас подразделения Сил Обороны не прекращают наносить огневое поражение захватчикам, стремясь не допустить концентрации российско-оккупационных сил и средств в северных районах Волчанска. Также, защитники начали «прочесывать» городской застройки, с целью выдавливания «освободителей» подальше из города.

Таким образом, большая часть Волчанска контролируется Силами Обороны нашей страны, а сегодняшние слухи, касающиеся захвата данного города — «не соответствуют действительности».

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли замедление наступления РФ на Харьковщине и раскрыли потери оккупантов за сутки.