Руководитель Луганской ОВА в своем Telegram-канале рассказал, что в области вблизи линии фронта в населенных пунктах, которые российские оккупационные силы захватили в 2022 году, захватчики давно отключили мобильную связь, информирует «НБН».

По словам чиновника, при этом «освободители» предлагают местному населению «альтернативный» способ связи – устанавливают на улицах городов и сел таксофоны. Однако жители могут позвонить только в пределах одного населенного пункта и попытаться вызвать экстренные службы.

Лысогор уточнил, что ответственно за установку таких аппаратов так называемое «Минцифры Луганской народной республики». 27 таксофонов уже заработали на территории Лисичанска, Кременной, Северодонецка и поселка Сиротино.

Напомним, 13 мая военный объект «второй армии мира» в городе Сорокино на Луганщине посетила «бавовна». В Сети сообщили о ракетном ударе по большому складу боеприпасов российских захватчиков в населенном пункте, опубликовав соответствующие кадры.