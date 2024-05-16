Бауэр во время заседания Военного комитета начальников штабов обороны организации отметил, что в Украине время измеряется не днями или неделями, а человеческими жизнями, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Как отметил военный, Киев продолжит получать помощь от Запада. Также он призвал союзников между достижением целей НАТО и поддержкой Украины выбирать второе. Адмирал подчеркнул, что от скорости передачи оружия зависит успех ВСУ на фронте.

Глава Военного комитета Альянса обратил внимание на то, что Кремль готов пожертвовать сотнями тысяч жизней россиян и даже не забирает их тела с фронта. Власть РФ также готова использовать в качестве оружия пищу, энергию и миграцию, поставив под угрозу благосостояние многих людей.

Бауэр считает, что свобода украинцев не должна погибнуть и для них еще не поздно одержать победу над государством-террористом.

Ранее глава Минобороны Нидерландов объяснила, от чего зависит способность ВСУ переломить ситуацию на фронте.