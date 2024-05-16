Военнослужащий сообщил, что ВС РФ больше месяца активно атакуют позиции Сил обороны на Лиманском направлении. Командование армии Путина отправляет группы пехоты в атаку, приказывая не возвращаться назад ни при каких условиях.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Суспільне».

По словам бойца, по этой причине не очень тяжело раненые «освободители», которые выжили во время штурма и могли бы отступить, лишают себя жизни. Защитник отметил, что россияне выбирают подорвать гранату или застрелиться. Также были случаи, когда оккупанты убивали себя ножами.

Военный объяснил, что путинские солдаты боятся возвращаться, опасаясь, что их расстреляют свои же. Внесудебные казни во «второй армии мира» подтверждает и украинская разведка: штурмовиков, которые отступают, расстреливают целыми группами.

Напомним, мобилизованный в армию Путина с оккупированной территории украинец расстрелял «освободителей». В ЦНС рассказали подробности ликвидации захватчиков.