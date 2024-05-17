В ночь на 15 мая аэродром «Бельбек» во временно захваченном Крыму оказался под ударом. Расследователь американского издания The New York Times Кристиан Триберт на своей странице в соцсети Х обнародовал спутниковые фотографии авиабазы ВС РФ после атаки, пишет «НБН».

Качественные изображения, датированные 16 мая, подтверждают, что путинские войска понесли потери авиации и техники. Силы обороны Украины «отминусовали» 2 истребителя МиГ-31, 1 истребитель Су-27 и повредили 1 истребитель МиГ-29.

Фото – x.com/trbrtc

Фото – x.com/trbrtc

Фото – x.com/trbrtc

Фото – x.com/trbrtc

Также в результате работы ВСУ на авиабазе захватчиков отсутствует ЗРК С-400 и сгорел склад боеприпасов и материально-технического имущества «второй армии мира».

Напомним, что аэродром «Бельбек» был под ударом и в ночь на 16 мая. В результате обстрела авиабазы оккупанты остались без заправочной станции.