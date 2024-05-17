Российский Telegram-канал ASTRA написал, что утром в Туапсе страны-агрессора прогремели взрывы, местные жители сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в результате атаки дронов.

В Сети обнародовали видео пожара на предприятии, а также кадры момента удара беспилотников по НПЗ, информирует «НБН».

Фото — t.me/astrapress

Фото — t.me/astrapress

В оперативном штабе Краснодарского края пожаловались на «попытку киевского режима» атаковать гражданскую инфраструктуру в городе с использованием двух БПЛА.

В ведомстве подтвердили пожар на территории нефтеперерабатывающего предприятия, отметив, что удар дронов по НПЗ, по предварительной информации, обошелся без пострадавших.

Как сообщалось, в ночь на 16 мая беспилотники атаковали оборонное предприятие в Туле. СМИ заявили, что по государственному заводу в России нанесла дроновый удар украинская разведка.