Начальник ОВА в своем Telegram-канале отметил, что у российских «освободителей» снова тяжелое начало недели – прилет по базе ВС РФ в поселке Юбилейный в пригороде временно захваченного Луганска, информирует «НБН».

По словам чиновника, жители областного центра в Сети рассказали, что на месте ракетного удара захватчики обустроили военный городок посреди жилой гражданской застройки. До оккупации Луганска здесь работала Академия внутренних дел.

Лысогор отметил, что прятаться за спинами украинцев и среди их домов – это «честь русского офицера». Руководитель областной военной администрации добавил, что такое поведение оккупантов уже никого не удивляет.

Глава ОВА поблагодарил наших наводчиков за точные координаты, а Силы обороны Украины с удачной охотой на врага.

Напомним, сегодня утром в Луганске прогремели взрывы. В Сети распространили кадры «бавовны» во временно захваченном городе.