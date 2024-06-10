В эфире национального телемарафона представитель ОСГВ «Хортица» сообщил, что военное руководство РФ на границе с Харьковской областью или вблизи нее выставило загранотряды из кадыровцев, которые должны предотвращать дезертирство в путинских оккупационных силах, информирует «НБН».

По словам Волошина, чеченские боевики из подразделения «Ахмат» не должны позволить российским захватчикам сбежать с поля боя на севере Харьковщины, где «вторая армия мира» понесла потери.

Он добавил, что оккупанты для поддержания своих действий в регионе вынуждены маневрировать резервами, перемещать подразделения вблизи украинской границы и пополнять свои силы и средства за счет резервов от ВДВ, а также 11-го и 44-го армейских корпусов ВС РФ.

Ранее Волошин сообщил, как изменилась боевая ситуация на севере Харьковской области, в частности в городе Волчанск.