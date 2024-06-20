Российское агентство «РИА Новости» заявило, что в ночь на четверг, 20 июня, Гагин и заместитель руководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин пострадали в результате прилета БПЛА под Донецком, информирует «НБН».

Как пишут пропагандисты, советник Пушилина и российский чиновник находились в районе Еленовки с «гуманитарной миссией» для захватчиков и гражданских, где их атаковал беспилотник.

СМИ утверждают, что жизни Гагина и Гришкина якобы спасло радиоэлектроенное ружье, которое помешало дрону достичь своей цели – БПЛА сбросил снаряд в 10-15 метрах от них.

В результате советник «главы ДНР» получил множественные осколочные ранения лица, головы, руки и бедра, а путинский чиновник – осколочное ранение лица и плеча. Псевдожурналисты показали фотографию пострадавшего Гагина.

Фото — t.me/rian_ru

Напомним, на прошлой неделе в результате дронового удара пропагандисты телеканала «НТВ» получили тяжелые ранения.