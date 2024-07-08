Гарант в своем Telegram-канале написал, что сегодня войска страны-агрессора осуществили массированную атаку на Украину, под ударом оказался Киев, Кривой Рог, Днепр, Краматорск и Славянск. Глава государства сообщил, что ВС РФ выпустили по нашим городам более 40 ракет разных типов, информирует «НБН».

Президент показал кадры разрушенной детской больницы «Охматдет». Лидер украинцев подчеркнул, что это медицинское учреждение одно из самых важных не только в нашей стране, но и Европе, и является исключительно детской больницей.

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official

Фото – t.me/V_Zelenskiy_official

Гарант отметил, что под завалами здания находятся люди, пока нет точных данных о количестве жертв и пострадавших. Зеленский добавил, что государство-террорист не может не знать, куда летят его ракеты. Поэтому Россия должна понести ответственность за свои военные преступления и мир не должен молчать о них.

Напомним, в ночь на 7 июля армия Путина ударила по Павлограду на Днепропетровщине. В ОВА показали последствия атаки российских захватчиков.