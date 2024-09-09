Результаты соцопроса КМИС, проведенного с 1 по 6 сентября, показали, что большинство украинцев (54%) выступает за введение определенных ограничений и контроля за работой мессенджера, например, за блокировку отдельных Telegram-каналов и т.п., информирует «НБН».

При этом только 9% респондентов поддерживают полный запрет на использование приложения в стране. 26% опрошенных считают, что мессенджер не нужно контролировать или запрещать, 11% граждан не смогли определиться с ответом.

В то же время 60% украинцев, которые выступают против блокировки Telegram, готовы поддержать запрет на использование приложения, если владельцы мессенджера откажутся прекращать деятельность каналов, распространяющих фейки и пропаганду РФ. 32% не поддержат блокировку приложения даже в таком случае.

Среди этих респондентов 71% выступит за запрет мессенджера, если владельцы Telegram откажутся блокировать каналы, которые оккупанты используют для связи между собой для ведения войны. 21% опрошенных выступит против.

70% поддержат запрет приложения, если не будут заблокированы каналы, которые используются подсаживания украинцев и продажи им наркотических средств. 20% не одобрят запрет Telegram и в таком случае.

Напомним, на днях глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что Telegram угрожает нацбезопасности нашей страны.