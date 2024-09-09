В интервью CNN главком ВСУ заявил, что за последние шесть дней армия Путина не продвинулась ни на метр на Покровском направлении и это говорит о том, что стратегия Украины работает, информирует «НБН».

По словам военачальника, ВС РФ сосредоточили на Покровском направлении свои наиболее подготовленные части, однако операция в Курской области лишила захватчиков возможности маневрировать этими подразделениями и перебрасывать формирования с других направлений для усиления.

Сырский подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы не потерять Покровск – сейчас защитники в городе укрепляют оборону.

Генерал отметил, что с началом операции в приграничном регионе страны-агрессора почувствовалось ослабление и на других участках фронта, ситуация стала более стабильной.

Главком ВСУ также заявил, что действия Сил обороны в Курской области стали одним из факторов, благодаря которым сорвались планы россиян по наступлению на Сумскую область.

Напомним, ранее эксперт назвал условие, при котором украинские силы выйдут из приграничного региона государства-террориста.